Президент США обвинил Илона Маска в попытке купить выборы в стране

«Я устал от Илона Маска и его богатых друзей, которые пытаются купить выборы», — написал Байден.

Это произошло после того, как в журнале Wall Street Journal появилось сообщение о том, что Маск намерен перечислять 45 миллионов долларов в месяц в новый политический комитет, поддерживающий предвыборную кампанию Дональда Трампа. Маск отверг эти сообщения как фальшивые. Однако агентство Bloomberg сообщило, что Маск действительно сделал значительное пожертвование на предвыборную кампанию Трампа, хотя точная сумма остается неустановленной.

Ранее Маск назвал Байдена «марионеткой» СМИ и активистов, предположив, что лидерство Байдена может привести к третьей мировой войне.