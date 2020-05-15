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Президент США планирует обложить Apple налогом за производство в других странах
Да и не только Apple
Президент США планирует обложить Apple и другие подобные компании налогом за производство в других странах. Трамп заявил, что налогообложение будет стимулом — если компании не хотят платить деньги, то им придётся перенести производство в родную страну.
Как пишет издание GSMArena, ссылаясь на чиновников из администрации президента, это, на самом деле, ещё одна попытка «вывезти» производство продуктов из Китая. При этом речь о налоговых послаблениях для определённых компаний, кажется, не идёт.
Журналисты напоминают, что с тех пор, как Трамп начал вводить тарифы на китайский импорт, американские компании потеряли $46 млрд. Теперь президент и вовсе ратует за полный перенос производства в США, так как считает цепочки поставок «глупыми».
В связи с этой ситуацией возникает интересный вопрос: повысит ли введение нового налога цены на iPhone, которые собираются на заводах в Китае?