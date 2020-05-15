Президент США планирует обложить Apple налогом за производство в других странах

Как пишет издание GSMArena, ссылаясь на чиновников из администрации президента, это, на самом деле, ещё одна попытка «вывезти» производство продуктов из Китая. При этом речь о налоговых послаблениях для определённых компаний, кажется, не идёт.

Журналисты напоминают, что с тех пор, как Трамп начал вводить тарифы на китайский импорт, американские компании потеряли $46 млрд. Теперь президент и вовсе ратует за полный перенос производства в США, так как считает цепочки поставок «глупыми».

В связи с этой ситуацией возникает интересный вопрос: повысит ли введение нового налога цены на iPhone, которые собираются на заводах в Китае?