Президент США получит гиперзвуковой самолёт

Военно-воздушные силы (ВВС) США заключили контракт со стартапом Hermeus. По нему компания должна будет разработать первую гиперзвуковую версию Air Force One. У стартапа уже есть прототип двигателя, который она протестировала. Осталось построить всё остальное.

В Hermeus считают, что смогут использовать для этого уже существующие технологии. Правда, увидим мы такой самолёт ещё не скоро — через десять лет. В следующем году Boeing начнёт поставлять свою версию Air Force One, а модель Hermeus будет служить в качестве возможной замены этого самолёта.