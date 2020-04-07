Президент США разрешил коммерческое освоение ресурсов других планет

Согласно этому указу, американская администрация должна «противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества», пишет ТАСС.

Трамп написал в указе, что у жителей США должно быть право коммерчески исследовать и добывать ресурсы в космосе. Политика страны должна стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космическом пространстве.

Также в документе отмечается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было принято резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1979 году.

В России на это уже отреагировали. В частности, заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству заявил, что указ содержит план «по фактическому захвату территорий других планет».