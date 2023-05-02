Президент Турции раскрыл название нового самолёта пятого поколения

13:40, 02 мая 2023
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Президент Турции раскрыл название нового самолёта пятого поколенияИ рассказал, что военное оборудование страны уже задействовано во всех ключевых сферах
Президент Турции Реджеп Эрдоган раскрыл название нового боевого самолёта пятого поколения ВВС страны.
Глава государства рассказал, что новый самолёт называется KAAN. Эрдоган подчеркнул, что главными характеристиками самолёта являются отличная от других моделей высокая манёвренность и точность прицеливания. Он также заявил, что турецкое военное оборудование задействовано на воде, суше, в воздухе и космосе.
«Сегодня мы достигли результатов, которые являются символами будущего. Будущее в небе. Вот почему мы называем это "будущим" сегодня. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в строительство и развитие нашей оборонной промышленности», — заявил президент Турции.