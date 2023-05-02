Президент Турции раскрыл название нового самолёта пятого поколения

Глава государства рассказал, что новый самолёт называется KAAN. Эрдоган подчеркнул, что главными характеристиками самолёта являются отличная от других моделей высокая манёвренность и точность прицеливания. Он также заявил, что турецкое военное оборудование задействовано на воде, суше, в воздухе и космосе.

«Сегодня мы достигли результатов, которые являются символами будущего. Будущее в небе. Вот почему мы называем это "будущим" сегодня. Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в строительство и развитие нашей оборонной промышленности», — заявил президент Турции.