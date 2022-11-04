Президент Турции решил договориться с Илоном Маском, чтобы не платить $8 за Twitter

Напомним, после покупки Twitter за 44 миллиарда долларов Маск заявил, что компания будет взимать 8 долларов в месяц за сервис Blue, который включает в себя галочку верификации. Ранее эта галочка позволяла узнать, действительно ли аккаунт принадлежит тому человеку, от имени которого ведётся.

В интервью турецкому телеканалу Эрдоган сказал, что может поговорить с Маском и обсудить проблему. «Это может быть по-другому для нас», — отметил турецкий президент.