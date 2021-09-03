Президент Украины провёл встречу с главой Apple

Наука и технологии
Сегодня в 13:33
Президент Украины провёл встречу с главой AppleОбсудил перспективы развития для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился с главой Apple Тимом Куком. Они обсудили цифровое развитие страны.
Как написал Зеленский в своём Twitter, Украина уже является глобальным IT-хабом. Страна заинтересована в расширении присутствия Apple на Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов.
Также Зеленский заявил, что официальное открытие офиса Apple на Украине является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.
Помимо этого, на встрече обсуждали возможность строительства дата-центра Apple для сервисов iCloud на Украине. Ещё Зеленский хочет, чтобы голосового помощника Siri перевели на украинский.
Недавно на Украине начали рассматривать законопроект «О виртуальных активах». Он позволит использовать криптовалюты для расчётов. Однако платёжным средством они всё равно являться не будут.