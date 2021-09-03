Президент Украины провёл встречу с главой Apple

Как написал Зеленский в своём Twitter, Украина уже является глобальным IT-хабом. Страна заинтересована в расширении присутствия Apple на Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов.

Также Зеленский заявил, что официальное открытие офиса Apple на Украине является дополнительным свидетельством перспективности украинского рынка.

Помимо этого, на встрече обсуждали возможность строительства дата-центра Apple для сервисов iCloud на Украине. Ещё Зеленский хочет, чтобы голосового помощника Siri перевели на украинский.

Недавно на Украине начали рассматривать законопроект «О виртуальных активах». Он позволит использовать криптовалюты для расчётов. Однако платёжным средством они всё равно являться не будут.