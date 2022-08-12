Президент Южной Кореи помиловал главу Samsung. Его обвиняли во взяточничестве

Президент помиловал Ли Джэ Ёна в честь Дня освобождения, который Южная Корея будет праздновать 15 августа. Наследник теперь может официально взять под свой контроль крупнейший конгломерат страны.

Ранее Ли был приговорен к 2,5 годам тюремного заключения за то, что дал взятку помощнику бывшего президента Южной Кореи, чтобы добиться слияния Samsung C&T и Cheil Industries. Наследник успел провести 1,5 года в тюрьме, затем был освобождён условно-досрочно. Ожидается, что помилование Ли улучшит бизнес Samsung и, в свою очередь, экономику Южной Кореи.

После объявления о помиловании акции Samsung Electronics в Южной Корее выросли.