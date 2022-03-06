При чём тут неандертальцы: учёные пытаются понять причины болей в спине

Учёные рассказали, что неандертальцы, вероятно, обладали изогнутой нижней частью спины, как и люди. Ранее исследователи долгое время считали, что неандертальцы всё же имели другую осанку. Однако эта гипотеза была основана на анализе современных людей, начиная с конца 19 века — уже после начала эпохи индустриализации, которая значительно изменила нашу повседневную жизнь.

Мебель тогда стала более доступной, а работа за столом более распространённой — и то, и другое заставило людей больше сидеть. Теперь учёные исследовали как доиндустриальные, так и постиндустриальные образцы позвоночников мужчин и женщин со всего мира, а также образцы позвоночников неандертальцев. Они обнаружили изменения, связанные с индустриализацией. Эти изменения и могли стать причиной наших современных недугов.