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При каких условиях назальная вакцина «Спутник V» "затмит" внутримышечную

Отвечает один из создателей вакцины
Учитывая, что появление назальной вакцины «Спутник V» не за горами, то появляется закономерный вопрос: а нужна ли будет, в таком случае, обычная внутримышечная вакцина? На этот вопрос ответил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
При каких условиях назальная вакцина «Спутник V» "затмит" внутримышечную

По его словам, все будет зависеть от эффективности назальной вакцины. Но для этого потребуется выборка из большого количества людей, чтобы составить правильную статистику.

Когда мы в результате большой статистики узнаем, что назальная вакцина защищает на 100 процентов, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80 процентов то нужно будет делать и то, и другое

Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи
Источник: РИА новости
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