При каких условиях назальная вакцина «Спутник V» "затмит" внутримышечную

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При каких условиях назальная вакцина «Спутник V» "затмит" внутримышечнуюОтвечает один из создателей вакцины
Учитывая, что появление назальной вакцины «Спутник V» не за горами, то появляется закономерный вопрос: а нужна ли будет, в таком случае, обычная внутримышечная вакцина? На этот вопрос ответил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, все будет зависеть от эффективности назальной вакцины. Но для этого потребуется выборка из большого количества людей, чтобы составить правильную статистику.
Когда мы в результате большой статистики узнаем, что назальная вакцина защищает на 100 процентов, то тогда и укол "Спутника" не нужен будет, а если мы поймем, что она защищает на 70-80 процентов то нужно будет делать и то, и другое
Александр Гинцбург
Директор НИЦ им. Гамалеи
Источник: РИА новости