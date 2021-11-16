При каких условиях россиянам обнулят QR-коды о вакцинации

По новому приказу Минздрава, QR-код после вакцинации действует год, а после перенесённого COVID-19 — полгода. Если человек заболеет после прививки, то изначальный срок обнулят и назначат новый. Будет учитываться «наиболее поздняя дата наступления события». Таким образом человек получит QR-код переболевшего.

Также в приказе сказано, что QR-код будет расположен в левом верхнем углу сертификата. По номеру сертификата можно будет проверить срок действия кода. При проверке будут показаны сведения о дате рождения владельца сертификата, первые буквы его фамилии, имени, отчества, а также данные паспорта.