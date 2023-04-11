При каком условии электронная повестка будет считаться врученной

12:23, 11 апреля 2023
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При каком условии электронная повестка будет считаться врученнойКартаполов разъяснил
Сегодня, 11 апреля, Госдума должна рассмотреть законопроект, который позволит рассылать военнобязанным электронные повестки. Кроме того, тем, кто не явится по повестке, смогут ограничить выезд из страны и ввести другие меры. Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сегодня пояснил, в каком случае электронная повестка будет считаться врученной.
Фото: Flickr
По словам Картаполова, повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Речь, видимо, идёт о личном кабинете на «Госуслугах».
Отметим, что сегодня также глава Минцифры РФ Максут Шадаев призвал россиян не беспокоиться и заявил, что кнопка удаления аккаунта на «Госуслугах» вернулась.