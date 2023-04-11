При каком условии электронная повестка будет считаться врученной

По словам Картаполова, повестка будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Речь, видимо, идёт о личном кабинете на «Госуслугах».

Отметим, что сегодня также глава Минцифры РФ Максут Шадаев призвал россиян не беспокоиться и заявил, что кнопка удаления аккаунта на «Госуслугах» вернулась.