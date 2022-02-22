При каком условии светофоры исчезнут с дорог

Наука и технологии
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При каком условии светофоры исчезнут с дорогРассказали эксперты
Эксперты предположили, что в будущем люди смогут отказаться от светофоров и дорожных знаков. Но это может случиться только при одном условии.
СМИ пишут об этом со ссылкой на отчёт телекоммуникационной компании NTT Corporation. Авторы полагают, что в будущем на городских дорогах окажется меньше светофоров, дорожных знаков и пробок. Причина тому — повсеместное появление умных беспилотных автомобилей.
Они не будут ориентироваться на дорожные знаки. Вместо этого машины будут общаться друг с другом посредством 5G, координировать движение и предупреждать о проблемах на пути.
Эксперты рассказали, что уже сейчас, используя данные, собранные с автомобилей, можно полагаться на информацию о пробках на дорогах в навигации, а также применять их для диагностики транспортных средств. С дальнейшим развитием технологий возможностей станет только больше.
Источник: Лента.ру