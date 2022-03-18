При покупке смартфонов Xiaomi подарят 90 дней почти бесплатной подписки на кинотеатр Okko

Наука и технологии
Сегодня в 13:09
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При покупке смартфонов Xiaomi подарят 90 дней почти бесплатной подписки на кинотеатр OkkoАкция продлится до 11 апреля
Xiaomi совместно с Okko проводит акцию, в рамках которой при покупке смартфона Xiaomi можно получить целых 3 месяца подписки на кинотеатр всего за 1 рубль.
Акция пройдёт в фирменных розничных магазинах до 11 апреля. В частности, покупатели смогут получить в подарок:
- Подписку «Оптимум» при покупке любого смартфона Xiaomi;
- Подписку «Премиум» при покупке Xiaomi 11T или Xiaomi 11T Pro.
Карточку с промокодом можно получить в официальных магазинах Xiaomi.
Отметим, что стоимость купленного смартфона должна быть выше 15 000 рублей. Для активации полученного промокода необходимо зарегистрироваться в сервисе Okko и привязать банковскую карту к своей учётной записи.
Изучить подробности акции можно по этой ссылке.