Наука и технологии
Сегодня в 13:09
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При покупке смартфонов Xiaomi подарят 90 дней почти бесплатной подписки на кинотеатр Okko

Акция продлится до 11 апреля
Xiaomi совместно с Okko проводит акцию, в рамках которой при покупке смартфона Xiaomi можно получить целых 3 месяца подписки на кинотеатр всего за 1 рубль.
При покупке смартфонов Xiaomi подарят 90 дней почти бесплатной подписки на кинотеатр Okko

Акция пройдёт в фирменных розничных магазинах до 11 апреля. В частности, покупатели смогут получить в подарок:

  • Подписку «Оптимум» при покупке любого смартфона Xiaomi;
  • Подписку «Премиум» при покупке Xiaomi 11T или Xiaomi 11T Pro.

Карточку с промокодом можно получить в официальных магазинах Xiaomi.

Отметим, что стоимость купленного смартфона должна быть выше 15 000 рублей. Для активации полученного промокода необходимо зарегистрироваться в сервисе Okko и привязать банковскую карту к своей учётной записи.

Изучить подробности акции можно по этой ссылке.

Источник:Xiaomi
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