При покупке смартфонов Xiaomi подарят 90 дней почти бесплатной подписки на кинотеатр Okko

Акция пройдёт в фирменных розничных магазинах до 11 апреля. В частности, покупатели смогут получить в подарок:

Подписку «Оптимум» при покупке любого смартфона Xiaomi;

Подписку «Премиум» при покупке Xiaomi 11T или Xiaomi 11T Pro.

Карточку с промокодом можно получить в официальных магазинах Xiaomi.

Отметим, что стоимость купленного смартфона должна быть выше 15 000 рублей. Для активации полученного промокода необходимо зарегистрироваться в сервисе Okko и привязать банковскую карту к своей учётной записи.

Изучить подробности акции можно по этой ссылке.