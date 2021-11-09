При заражении близких COVID-19 люди меньше помогали и доверяли окружающим

В эксперименте французских исследователей приняли участие 5 тысяч старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. Проживали они в городах Нант, Монпелье и Кретей (Франция). При этом важно, что проходило исследование в два этапа. В первом осенью 2019 года участвовали 5 тысяч человек, а во втором в мае и июне 2020 года - уже в четырёх дополнительных экспериментах - 363 человека из этих 5 тысяч. Изучалась при этом дружба между школьниками.

В ходе ряда экспериментов в 2020 году оказалось, что просоциальность (то есть поведение, при котором человек стремится быть полезным другим людям, обществу вообще) стала ещё менее характерна для подростков с низким социальным статусом и случаями заражения COVID-19 в семье. Более того, разрыв в этом плане между детьми с высоким социальным статусом и низким увеличился за пандемию почти в три раза.