Прибалты назвали главный источник военной угрозы от России

Как пишет «Военное обозрение», строительство вертолётной базы ничем не угрожает Эстонии, так как её воздушное пространство хорошо охраняется силами НАТО. «Не стоит беспокоиться о пяти вертолётах», — заявил министр.

О чём следует беспокоиться, так это о концентрации российских сухопутных войск на границе с республикой в Псковской и Ленинградской областях. Войска могут поддержать и воздушные силы. По словам министра, там речь уже идёт не о паре вертолётов, а о сотне как минимум.

Отметим, база на острове Гогланд будет включать в себя пять вертолётных площадок, командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, топливо-заправочный комплекс и другие объекты.