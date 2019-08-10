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Прибалты назвали главный источник военной угрозы от России

Это не вертолётная база в Финском заливе
Министр обороны Эстонии прокомментировал строительство российской военной вертолётной базы на острове Гогланд в Финском заливе. По словам министра, страна не тревожится по этому поводу. Беспокойство вызывает другое.

Как пишет «Военное обозрение», строительство вертолётной базы ничем не угрожает Эстонии, так как её воздушное пространство хорошо охраняется силами НАТО. «Не стоит беспокоиться о пяти вертолётах», — заявил министр.

О чём следует беспокоиться, так это о концентрации российских сухопутных войск на границе с республикой в Псковской и Ленинградской областях. Войска могут поддержать и воздушные силы. По словам министра, там речь уже идёт не о паре вертолётов, а о сотне как минимум.

Отметим, база на острове Гогланд будет включать в себя пять вертолётных площадок, командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, топливо-заправочный комплекс и другие объекты.

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