Приближённые Трампа запустили новую соцсеть

Трамп неоднократно заявлял, что создаст собственную соцсеть, и существующие ему не нужны. Недавно Facebook заявила, что бывший президент США сможет восстановить свои аккаунты через два года при соблюдении определённых условий, но Трамп сказал, что не особо заинтересован в этом.

Новую площадку GETTR называют(https://www.interfax.ru/world/775955 «непредвзятой социальной сетью для людей со всего мира». Создатели соцсети обещают, что будут бороться с «монополиями» и станут защищать свободу слова. Пока неясно, будет ли пользоваться GETTR сам Трамп. Соцсеть уже доступна в Google Play и в App Store.

По функциям GETTR похожа на Twitter. В соцсети можно проводить прямые трансляции. Длина сообщений там ограничена 777 символами.