Прибор NASA зафиксировал гравитационные волны от урагана Хелен

Опубликовано 09 ноября 2024, 11:151 мин.
Прибор NASA зафиксировал гравитационные волны от урагана ХеленПредоставив новые данные о космической погоде
Прибор NASA Atmospheric Waves Experiment (AWE) зафиксировал атмосферные гравитационные волны, созданных ураганом Хелен, который обрушился на Флориду 26 сентября 2024 года. Эти волны, находящиеся на высоте около 88 км над поверхностью Земли, были зафиксированы в виде концентрических, похожих на рябь, полос.
Эти новые данные помогают ученым лучше понять, как погодные явления на Земле, такие как ураганы, влияют на космическую погоду — важную область исследований NASA, поскольку такие возмущения могут влиять на спутники, коммуникационные сигналы и другие технологии.
Прибор AWE, запущенный в ноябре 2023 года и установленный на Международной космической станции, предназначен для мониторинга атмосферных гравитационных волн, вызванных различными возмущениями, такими как ураганы, торнадо и цунами. Отслеживая световое излучение из мезосферы, AWE фиксирует рябь в атмосфере, которую создают эти явления.