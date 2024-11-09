Прибор NASA зафиксировал гравитационные волны от урагана Хелен

Эти новые данные помогают ученым лучше понять, как погодные явления на Земле, такие как ураганы, влияют на космическую погоду — важную область исследований NASA, поскольку такие возмущения могут влиять на спутники, коммуникационные сигналы и другие технологии.

Прибор AWE, запущенный в ноябре 2023 года и установленный на Международной космической станции, предназначен для мониторинга атмосферных гравитационных волн, вызванных различными возмущениями, такими как ураганы, торнадо и цунами. Отслеживая световое излучение из мезосферы, AWE фиксирует рябь в атмосфере, которую создают эти явления.