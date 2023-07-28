Прибыль Intel упала, но все равно оказалась выше прогнозов

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер выразил удовлетворение стратегическими успехами компании, особенно в области литейного производства и «дорожной карты» продуктов.

Возвращение Гелсингера на пост генерального директора принесло свои плоды: к 2023 году Intel планирует добиться снижения затрат на $3 млрд. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны AMD, Гелсингер считает, что Intel возвращает себе утраченную долю рынка, и воодушевлен инвестициями в производство.

Группа клиентских вычислений сообщила о доходах за II квартал в размере $6,78 млрд, при этом в ближайшие кварталы Intel планирует запустить продукты с поддержкой искусственного интеллекта - процессоры Meteor Lake PRQ, Arrow Lake и Lunar Lake. Группа ЦОД и ИИ получила рекордный доход в размере $4,0 млрд, а запуск продуктов запланирован на IV квартал и 2024 год.