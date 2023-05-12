Прибыль крупнейшего в Китае производителя микросхем упала в два раза: дело не в санкциях

В первом квартале этого года доходы SMIC упали на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,46 млрд долларов. Квартальная чистая прибыль компании упала на 53,1% до $267 млн. Этот спад совпал с тем, что крупные производители полупроводников пересмотрели свои бизнес-планы в сторону понижения спроса.

Аналитики прогнозируют снижение мирового дохода от производства полупроводников на 4% в 2023 году, ссылаясь на сокращение заказов и падение спроса. Несмотря на трудности, SMIC ожидает восстановления во втором квартале, увеличения поставок и роста доходов.

Компания планирует продолжить реализацию проектов по расширению производства, включая запуск нового завода в Пекине и продолжающееся строительство завода в Шанхае.