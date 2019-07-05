Прибыль Samsung обрушилась вдвое

С $12,7 до $5,55 миллиардов. Это падение на 56% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Считается, что вызвано оно было падением поставок чипов памяти. А ведь этот бизнес приносит Samsung наибольшую долю прибыли. Причинами ухудшения ситуации стали и снижение поставок китайской компании Huawei, и конкуренция на рынке, повлиявшая на ценообразование.

Интересно, что выручка компании составила около $47,84 миллиардов, что ненамного меньше, чем было в прошлом году ($49,95 миллиардов) — всего на 4,2%. По сравнению с предыдущим кварталом она даже выросла (было $44,75 миллиарда).