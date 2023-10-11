Прибыль Samsung упала на 78% в сравнении с прошлым годом

Ожидается также, что выручка снизится на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. Это снижение является частью сложного периода для Samsung, поскольку в последние месяцы компания сообщает о значительных убытках.

Глобальная экономическая нестабильность привела к тому, что потребители стали дольше хранить свои смартфоны и ноутбуки, что способствовало снижению спроса. Кроме того, на Samsung, ведущего мирового производителя микросхем памяти и смартфонов, повлияли проблемы переизбытка полупроводниковой продукции.

Тем не менее, компания выразила оптимизм по поводу постепенного восстановления мирового спроса во второй половине года, особенно в сфере производства компонентов.

При этом акции Samsung после этого заявления выросли на 3,5%.