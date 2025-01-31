Прибыль Tesla выросла на 600 миллионов долларов благодаря биткоину

Опубликовано 31 января 2025, 04:301 мин.
Прибыль Tesla выросла на 600 миллионов долларов благодаря биткоинуИ новому правилу учета
В четвертом квартале прибыль компании Tesla подскочила на 600 миллионов долларов, во многом благодаря биткоину и новому правилу учета цифровых активов. Изменение, внесенное Советом по стандартам финансового учета (FASB) США, теперь требует, чтобы компании ежеквартально отчитывались о цифровых активах, таких как биткоин, по их текущей рыночной стоимости. Это правило вступило в силу в начале 2025 года.
До этого изменения компании должны были сообщать о своих «авуарах» по самой низкой стоимости, независимо от того, насколько выросла цена впоследствии. Теперь же в четвертом квартале стоимость биткоинов в отчетности Tesla выросла со 184 миллионов долларов до 1,08 миллиарда долларов, что отражает рост цены биткоина, пишут СМИ.
Хотя прибыль и выручка Tesla не оправдали ожиданий аналитиков из-за снижения доходов от продаж автомобилей, акции компании выросли после выхода отчета. Tesla остается одним из крупнейших держателей биткоина среди публичных компаний, занимая шестое место, согласно данным Bitcoin Treasuries.