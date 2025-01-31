Прибыль Tesla выросла на 600 миллионов долларов благодаря биткоину

До этого изменения компании должны были сообщать о своих «авуарах» по самой низкой стоимости, независимо от того, насколько выросла цена впоследствии. Теперь же в четвертом квартале стоимость биткоинов в отчетности Tesla выросла со 184 миллионов долларов до 1,08 миллиарда долларов, что отражает рост цены биткоина, пишут СМИ.

Хотя прибыль и выручка Tesla не оправдали ожиданий аналитиков из-за снижения доходов от продаж автомобилей, акции компании выросли после выхода отчета. Tesla остается одним из крупнейших держателей биткоина среди публичных компаний, занимая шестое место, согласно данным Bitcoin Treasuries.