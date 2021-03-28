Наука и технологии
Сегодня в 17:39
Причиной дефицита чипов назвали санкции США против Huawei и SMIC
По крайней мере одной из причин
Аналитики заявили, что санкции США против китайских компаний Huawei и SMIC могли стать причиной дефицита чипов. Дело в том, что американские меры привели к увеличению зависимости обеих стран от поставок микросхем с Тайваня.
После того, как Huawei запретили покупать чипы, созданные с помощью американских технологий, компания начала заранее скупать в больших количества нужные микросхемы. Так Huawei сделала себе запас, но повлияла на текущий дефицит чипов.
Из-за санкций против китайского производителя микроэлектроники SMIC производство чипов теперь концентрируется на Тайване. Власти разных стран уже пытаются договориться с тайваньскими производителями, чтобы они увеличили объёмы выпуска продукции. Кроме того, именно TSMC обладает наиболее продвинутыми технологиями производства чипов в мире.
Ещё одна причина дефицита — пандемия коронавирусной инфекции.