Причиной дефицита чипов назвали санкции США против Huawei и SMIC

После того, как Huawei запретили покупать чипы, созданные с помощью американских технологий, компания начала заранее скупать в больших количества нужные микросхемы. Так Huawei сделала себе запас, но повлияла на текущий дефицит чипов.

Из-за санкций против китайского производителя микроэлектроники SMIC производство чипов теперь концентрируется на Тайване. Власти разных стран уже пытаются договориться с тайваньскими производителями, чтобы они увеличили объёмы выпуска продукции. Кроме того, именно TSMC обладает наиболее продвинутыми технологиями производства чипов в мире.

Ещё одна причина дефицита — пандемия коронавирусной инфекции.