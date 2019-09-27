Причиной ошибок компьютеров в вычислениях назвали их неспособность «понять» хаос

«Наша работа показала, что поведение хаотических динамических систем намного сложнее, чем может “осознать” компьютер», — рассказывают исследователи из Университетского колледжа Лондона. — «Хаос — намного более распространённое явление, чем большинство людей могут представить, и компьютеры, имея дело даже с очень простыми хаотическими динамическими системами, могут допустить неочевидные ошибки, которые затем окажутся значимыми».

Корнем ошибок учёные называют числа с плавающей запятой. Это один из возможных способов представления действительных чисел, являющийся компромиссом между точностью и диапазоном принимаемых значений. По сути, это аналог экспоненциальной записи чисел, но только в памяти компьютера.

Когда компьютер работает с большими и сложными системами, такие приближения могут вызывать существенные ошибки.