Причиной проблем с памятью может быть тяжёлая работа

Считается, что тяжёлый физический труд быстро истощает организм. Из-за этого работники такой категории во многих странах рано уходят на пенсию. Как оказалось, тяжёлая работа может пошатнуть и здоровье мозга.

Учёные провели исследование с участием 70 женщин и 29 мужчин в возрасте от 60 до 79 лет. Они рассказали исследователям о последнем месте работы. Специалисты оценили тяжесть работы и здоровье добровольцев. Затем им дали пройти различные тесты, в которых оценивались эпизодическая память, величина активного словарного запаса, качество аргументации и скорость восприятия. Также участникам сделали МРТ головного мозга.

Как оказалось, у тех людей, кто испытывал больше стресса на работе, память была хуже, а гиппокамп — меньше. Учёные также отметили, что связь между тяжёлым трудом и памятью может быть двусторонней.