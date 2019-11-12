Причиной утечек данных россиян назвали низкие зарплаты

Согласно исследованию EY, в среднем у каждого российского пользователя насчитывается 15 наборов данных, которые он оставляет государству и различным компаниям. И, конечно, чем больше компаний владеют информацией о человеке, тем выше вероятность её утечки. И основную роль в этом играют сотрудники, имеющие доступ к данным.

Представитель EY указал, что средняя зарплата такого работника составляет 27 тысяч рублей. Примерно столько же можно получить за продажу двух-трёх записей с персональными данными на чёрном рынке.