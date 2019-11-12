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Причиной утечек данных россиян назвали низкие зарплаты
Данные сливают не от хорошей жизни
Специалисты аудиторско-консалтинговой компании EY выяснили, что 88% утечек данных россиян происходят по вине сотрудников компаний, которые эти данные запрашивали. А желание «сливать» информацию появляется у работников из-за низкой заработной платы.
Согласно исследованию EY, в среднем у каждого российского пользователя насчитывается 15 наборов данных, которые он оставляет государству и различным компаниям. И, конечно, чем больше компаний владеют информацией о человеке, тем выше вероятность её утечки. И основную роль в этом играют сотрудники, имеющие доступ к данным.
Представитель EY указал, что средняя зарплата такого работника составляет 27 тысяч рублей. Примерно столько же можно получить за продажу двух-трёх записей с персональными данными на чёрном рынке.