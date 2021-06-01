Омега-6 жирные кислоты находятся в различных маслах, мясе индейки, курицы, орехах. Основной источник омега-3 — рыба. Учёные хотели узнать, влияет ли недостаток каких-либо жирных кислот на развитие психических расстройств. Кратко об их исследовании пишет Naked Science.

Исследователи искали связь между показателями жирных кислот в плазме и тремя психическими расстройствами — психоз, депрессия и генерализованное тревожное расстройство. За участниками исследования следили много лет. В основном это были подростки 17 лет и молодые люди 24 лет.

У 24-летних участников с расстройствами обнаружили более высокие уровни омега-6, чем омега-3. Учёные пришли к выводу, что важен баланс омега-6 и омега-3, а не их абсолютный уровень. Авторы отметили, что исследование необходимо повторить.