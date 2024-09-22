Причину вымирания мамонтов пересмотрели: новые данные

Исследование выявило антитела и аллергены в сохранившихся тканях мамонтов, что указывает на возможные проблемы с обонянием, которые могли помешать им находить пищу, воду и товарищей. Команда исследователей проанализировала несколько образцов тканей мамонта, извлеченных из вечной мерзлоты Сибири, используя передовые методы для обнаружения антител, связанных с иммунными реакциями, и органических соединений, связанных с пыльцой растений. Результаты показали, что пыльца, переносимая по воздуху, могла вызывать у этих млекопитающих аллергические реакции, такие как заложенность носа, ухудшение обоняния — важнейшего элемента для выживания, как это наблюдается у современных слонов, их ближайших родственников.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что изменение климата в конце последнего ледникового периода привело к появлению новых видов растений, которые, вероятно, производили обильную пыльцу, усугубляя проблемы.