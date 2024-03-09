Причины увольнения «отца» ChatGPT неизвестны, но его официально вернули в OpenAI

Исключение Альтмана из совета директоров в ноябре 2023 года вызвало шок в сообществе ИИ. Хотя он вернулся на пост генерального директора через несколько дней, временный совет директоров наблюдал за его возвращением и провел независимое расследование. Это расследование, проведенное юридической фирмой WilmerHale, уже завершилось, но его результаты мало что проясняют.

OpenAI объявила о добавлении трех новых членов совета директоров, включая генерального директора Instacart Фиджи Симо и бывшего генерального директора Фонда Гейтса доктора Сью Десмонд-Хеллманн. Существующие члены, такие как исполнительный директор Salesforce Брет Тейлор, экономист Ларри Саммерс и соучредитель OpenAI Грег Брокман, останутся.

Отчет WilmerHale показывает, что увольнение Альтмана не было связано с проблемами безопасности продукции, финансами или отношениями с инвесторами. Вместо этого в отчете говорится о «разрыве отношений и потере доверия» между Альтманом и предыдущим советом директоров.

Однако в отчете не рассматриваются конкретные причины этого разрыва, что оставляет облако тайны над всем эпизодом. В ходе расследования было изучено значительное количество доказательств, включая интервью с предыдущими членами совета директоров, но общественность по-прежнему остается в неведении.

OpenAI, несмотря на новаторскую работу в области исследований ИИ, часто критикуют за непрозрачность процессов принятия решений. Эпопея с Альтманом еще больше усиливает эти опасения.