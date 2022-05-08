"Придется отвечать по-взрослому": в Роскосмосе высказались о передаче терминалов Starlink украинским военным

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"Придется отвечать по-взрослому": в Роскосмосе высказались о передаче терминалов Starlink украинским военнымСообщается, что здесь замешан Пентагон
Дмитрий Рогозин, глава “Роскосмоса”, в своем Telegram-канале прокомментировал использование украинскими военными терминалов спутникового интернета Starlink компании SpaceX. По словам Рогозина, Илону Маску “придется отвечать по-взрослому”.
По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал.
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Как сообщили в РИА, ранее от начальника штаба 36-й бригады морской пехоты войск Украины полковника Дмитрия Кормянкова стало известно, что спутники Starlink компании Илона Маска раздавали интернет вооруженным силам Украины в Мариуполе.