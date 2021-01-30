Наука и технологии
Сегодня 14:45
Придуман двигатель для быстрых полётов на другие планеты
Например, на Марс
Физик из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) предложил новый тип ракетных двигателей, способных доставить человека на Марс и другие планеты. Он позволит сделать это быстро.
Двигатель будет использовать магнитные поля, чтобы заставить частицы плазмы выстреливать из ракеты, двигая её вперёд. Частицы будут ускорять с помощью магнитного пересоединения. Это явление, при котором силовые линии магнитного поля из разных магнитных доменов сходятся и быстро перестраиваются. То же самое происходит на поверхности Солнца, например. Такие процессы воссоздаются и внутри токамаков.
Современные плазменные двигатели, которые используют электрические поля для движения частиц, могут обеспечивать только небольшую скорость. Но компьютерное моделирование показало, что применение идеи физика позволит достигать скоростей в сотни километров в секунду. Это в 10 раз быстрее, чем могут остальные двигатели.