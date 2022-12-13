Наука и технологии
14:44, 13 декабря 2022
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Придуман новый метод переработки мочи. Вот для чего это нужно

Он позволит людям зарабатывать деньги

Инженеры из Университета Западной Вирджинии заявили, что моча может быть ценным источником ресурсов, поэтому предложили новый способ её переработки.

Придуман новый метод переработки мочи. Вот для чего это нужно

Фото: Unsplash

Новая технология сможет очищать мочу на месте, в туалете, а не в удалённом очистном сооружении. Эта установка может располагаться под унитазом и извлекать из мочи азот, питательные вещества, которые можно продавать в качестве удобрения.

Учёные считают, что это сделает переработку мочи более доступной и поможет уменьшить питательных веществ, попадающих в озёра и реки. Последний фактор ставит под угрозу водные экосистемы, способствуя росту водорослей, потребляющих растворённый в воде кислород.

Цель учёных состоит в том, чтобы превратить сбор и переработку отходов из услуги, которая стоит денег, в экологически полезную услугу, которая приносит деньги.

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