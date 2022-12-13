Придуман новый метод переработки мочи. Вот для чего это нужно

Новая технология сможет очищать мочу на месте, в туалете, а не в удалённом очистном сооружении. Эта установка может располагаться под унитазом и извлекать из мочи азот, питательные вещества, которые можно продавать в качестве удобрения.

Учёные считают, что это сделает переработку мочи более доступной и поможет уменьшить питательных веществ, попадающих в озёра и реки. Последний фактор ставит под угрозу водные экосистемы, способствуя росту водорослей, потребляющих растворённый в воде кислород.

Цель учёных состоит в том, чтобы превратить сбор и переработку отходов из услуги, которая стоит денег, в экологически полезную услугу, которая приносит деньги.