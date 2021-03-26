Наука и технологии
Сегодня в 16:40
Придуман новый тест на коронавирус с помощью мазка с кожи
Он самый безболезненный
Учёные из Университета Суррея нашли новый способ тестировать на наличие коронавируса в организме. Для этого понадобится лишь мазок с кожи.
Учёные надеются, что их новый метод заменит привычные. В рамках своего исследования они проанализировали мазки с тех зон кожи, которые богаты кожным салом. Образцы собрали у 67 человек. У 30 из них был положительный тест на коронавирус, который взяли обычным способом.
Анализ мазков с кожи показал те же результаты, что и обычный тест перед этим. То есть у 30 человек подтвердился COVID-19. Тест опирается на уровень липидов. У заражённых людей он ниже.
Учёные пришли к выводу, что коронавирусная инфекция влияет на работу липидного барьера, который защищает кожу.
Сейчас для теста на коронавирус в основном берут мазки из носоглотки или ротоглотки.