Придуман простой способ избежать смерти после укуса акулы

Николас Тейлор является врачом отделения неотложной помощи, а также заместителем декана Колледжа здоровья и медицины Австралийского национального университета. Свой метод он описал в статье, опубликованной в издании Emergency Medicine Australasia.

Идея пришла в голову Тейлору во время семейного отдыха на западе Австралии — там происходила волна нападений акул. Врач узнал, что большинство пострадавших инстинктивно реагируют на рану от укуса и пытаются сдавить её руками или наложить жгут.

Однако Тейлор предложил не делать это, а перекрыть кровоток бедренной артерии. Для этого нужно, чтобы другой человек, спасатель, сжал пальцы в кулак и начал давить им в центральную точку между бедренной костью и половыми органами жертвы. После нужно выпрямить руку в локте и, наваливаясь всем телом, продолжать нажимать, пока кровотечение не остановится. Это должно помочь выиграть время, чтобы человек не погиб до приезда скорой.

Тейлор даже провёл эксперимент с участием 34 добровольцев. Они должны были остановить кровотечение: либо способом врача, либо с помощью жгута. Опыты показали, что метод Тейлора остановил приток крови на 89,7%, а жгут — на 43,8%.