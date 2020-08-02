Придуман способ искать опасный мусор в космосе

Исследователи предлагают использовать мультиспектральную систему для видеомониторинга. Она сможет обнаруживать и сразу классифицировать объекты в космическом пространстве. В частности, система будет определять, естественное или искусственное происхождение имеет объект. Также она сможет оценивать угрозу, исходящую от него.

Специалисты пояснили, что в космическом мусоре могут находиться элементы из токсичных материалов, которые опасны для жизни и здоровья людей.

Эту систему мониторинга исследователи предлагают устанавливать на космические аппараты, которые будут запускать на околоземную орбиту. Информация с них будет оперативно передаваться на Землю.

Сейчас для мониторинга космического мусора используются радиотелескопы, но они не могут обнаруживать мелкие объекты.