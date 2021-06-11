Придуман способ избавить россиян от частого отключения света

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Придуман способ избавить россиян от частого отключения светаПоможет новый алгоритм
Российские специалисты разработали новый алгоритм для управления на цифровой подстанции, который позволит уменьшить частоту аварийных отключений электроснабжения.
Специалисты пояснили, что когда происходит авария, в пункте «а» образуется переизбыток мощности, а в пункте «б» — дефицит. Противоаварийная автоматика балансирует ситуацию. Тогда авария не будет развиваться, и не придётся отключать большое число потребителей. В лучшем случае вообще не придётся никого отключать. При этом ущерб для электросетевых компаний тоже будет минимальным.
Сообщается, что особенность разработки заключается в её масштабируемости. То есть решение можно применять на любой подстанции — в Свердловском, Челябинском или Курганском регионах или даже в Кении. «Интерфакс» отмечает, что данную разработку могут купить все электросетевые компании.