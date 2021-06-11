Придуман способ избавить россиян от частого отключения света

Специалисты пояснили, что когда происходит авария, в пункте «а» образуется переизбыток мощности, а в пункте «б» — дефицит. Противоаварийная автоматика балансирует ситуацию. Тогда авария не будет развиваться, и не придётся отключать большое число потребителей. В лучшем случае вообще не придётся никого отключать. При этом ущерб для электросетевых компаний тоже будет минимальным.

Сообщается, что особенность разработки заключается в её масштабируемости. То есть решение можно применять на любой подстанции — в Свердловском, Челябинском или Курганском регионах или даже в Кении. «Интерфакс» отмечает, что данную разработку могут купить все электросетевые компании.