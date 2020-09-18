Придуман способ перерабатывать окурки в кирпичи

Окурки, как и другой мусор, — проблема для окружающей среды. Они содержат токсичные вещества, а животные могут по ошибке поедать их. Учёные из Мельбурнского королевского технологического института предложили способ частичного решения проблемы.

Учёные представили подробный план переработки сигаретных окурков в кирпичи из обожжённой глины. Они рассчитали, что добавление всего одного процента окурков в глину может уменьшить энергозатраты на обжиг кирпичей на 20 миллиардов мегаджоулей. Кроме того, окурки сделали кирпичи более лёгкими, материал стал хуже проводить тепло. То есть дом из таких кирпичей будет сохранять больше тепла.