Придуман способ упростить вход на сайты по SMS

Разработчики Apple предложили в будущем связывать одноразовый пароль из SMS с URL-адресом сайта, на котором требуется выполнить действие, при этом URL может быть включён в текст сообщения.

Данный метод позволил бы мобильным приложениям самостоятельно извлекать одноразовый пароль из SMS и разрешать действия на сайте. Пользователю в этом случае не пришлось бы совершать дополнительных действий, то есть вводить пароль руками. Так процесс входа на сайты мог быть стать значительно быстрее. Кроме того, метод защитил бы пользователей от фишинга.