Наука и технологии
Сегодня 19:16
Придуман способ упростить вход на сайты по SMS
Предложили разработчики Apple
Безопасность данных — один из важнейших аспектов жизни многих людей сегодня. Уже существуют электронные ключи для двухэтапной аутентификации, которые позволяют защитить аккаунты от хакеров, однако наиболее распространённым методом всё-таки являются подтверждения через SMS. В Apple предложили способ упростить и обезопасить работу с такими SMS-подтверждениями.
Разработчики Apple предложили в будущем связывать одноразовый пароль из SMS с URL-адресом сайта, на котором требуется выполнить действие, при этом URL может быть включён в текст сообщения.
Данный метод позволил бы мобильным приложениям самостоятельно извлекать одноразовый пароль из SMS и разрешать действия на сайте. Пользователю в этом случае не пришлось бы совершать дополнительных действий, то есть вводить пароль руками. Так процесс входа на сайты мог быть стать значительно быстрее. Кроме того, метод защитил бы пользователей от фишинга.