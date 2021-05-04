Придуманы ледяные иглы для безболезненных инъекций

Сейчас наряду с обычными шприцами применяются специальные патчи с микроиглами. Этот способ не вызывает болезненных ощущений. Обычно микроиглы делают из биоразлагаемых полимеров. Однако учёные решили заменить полимеры простым льдом.

Иглы из льда вводятся в кожу неглубоко и сразу тают. При этом высвобождается заключённое внутри лекарство. В работе исследователей в качестве наполнителя применяли иммунные или стволовые клетки.

Учёные рассказали, что изготовить ледяные иглы проще, чем полимерные. Кроме того, они могут упростить хранение клеток перед инъекцией. Ведь материал при этом сохраняется в низкой температуре.