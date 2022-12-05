Придуманы татуировки на ладонь, которые будут показывать, что вы в состоянии стресса

Наши ладони многое говорят о нашем эмоциональном состоянии: могут, например, намокать , когда люди взволнованы или нервничают. Эта реакция используется для измерения эмоционального стресса, но современные устройства для этого громоздки и ненадёжны.

Поэтому учёные решили создать электронную татуировку для ладоней. Она может успешно передавать данные в смарт-часы. Исследователи использовали змеевидную ленту, состоящую из двух слоёв графена и золота, частично перекрывающихся друг другом. Она гибкая и не ломается при движении руками.