Прием лекарств от мигрени во время беременности вызывает болезни плода

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology Биллом Кизом из Института генетики и молекулярной и клеточной биологии (Франция) и его коллегами, раскрывает одну из причин этого: вальпроевая кислота (VPA) вводит некоторые клетки развивающейся нервной системы в состояние старения, своего рода остановки, которая не дает им расти и делиться правильно.

VPA широко используется для лечения ряда заболеваний. Однако с начала его применения было зарегистрировано много тысяч случаев, когда женщины принимали VPA во время беременности и впоследствии рожали детей с врожденными дефектами. Кроме того, примерно у трети младенцев, подвергшихся воздействию VPA, развиваются когнитивные нарушения и расстройство аутистического спектра.

По словам авторов, эта работа является одной из первых, связывающих клеточное старение с дефектами развития.

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