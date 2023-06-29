Пригрели змею: нейросеть Google отдала предпочтение iOS Apple

Это заставило многих предположить, что ответы чат-бота совпадают с предубеждениями пользователей. То есть все будет зависеть от того, как пользователь сформирует свой вопрос.

Современные исследования показывают, что принятие решений ИИ в значительной степени зависит от предвзятости обучающих данных.