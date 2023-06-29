Пригрели змею: нейросеть Google отдала предпочтение iOS AppleНо есть нюанс
Чат-бот с ИИ Bard, разработанный компанией Google, стал предметом обсуждения благодаря тому, что в ходе недавнего тестирования он неожиданно отдал предпочтение iOS перед Android. Но не все так просто, как может показаться.
На вопрос, какую операционную систему он предпочитает, Bard ответил в пользу iOS, отметив удобство использования, отполированный пользовательский интерфейс и частое обновление программного обеспечения. Однако, когда вопрос был задан слегка по-другому, Bard отдал предпочтение Android, отметив удобство настройки, выбор приложений и доступность.
Это заставило многих предположить, что ответы чат-бота совпадают с предубеждениями пользователей. То есть все будет зависеть от того, как пользователь сформирует свой вопрос.
Современные исследования показывают, что принятие решений ИИ в значительной степени зависит от предвзятости обучающих данных.