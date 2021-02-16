Наука и технологии
Сегодня в 17:06
Приложение для смартфона смогло изменить черты личности человека
Всего за три месяца
Некоторые черты личности человека меняются в течение жизни. Это касается, например, общительности и доброжелательности. Учёные выяснили, что могут контролировать этот процесс и изменить черты личности за короткое время. С помощью мобильного приложения.
Как пишет «Популярная механика», учёным удалось изменить черты личности за три месяца. Приложение назвали PEACH (PErsonality coACH). По сути, это чат-бот, который может давать обратную связь и поддержку.
Учёных интересовали пять основных черт личности, так называемая «Большая пятёрка», — экстраверсия, доброжелательность, сознательность, эмоциональная уязвимость и открытость опыту. 1500 человек стали пользоваться приложением. После этого учёные оценили их черты личности.
Добровольцы рассказали, что смогли изменить некоторые привычки, например, уменьшить свою эмоциональную уязвимость и повысить сознательность. Это подтвердили и близкие участников.