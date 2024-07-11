Приложение доставки еды стало для американцев картой отключения электричества

Whataburger, расположенная в Сан-Антонио, управляет 127 "точками" в районе Хьюстона. Пользователи обнаружили, что карта состояния магазинов в приложении - с оранжевыми логотипами открытых магазинов и серыми - закрытых - может служить импровизированным трекером отключения электричества. Это применение приложения было отмечено пользователем X (когда-то Twitter) BBQBryan, чей пост собрал более 22 000 лайков и 6,9 млн просмотров.

"Приложение Whataburger работает как трекер отключения электричества, что удобно, поскольку электрическая компания не показывает карту", - отметил BBQBryan.

В ответ на это официальный аккаунт Whataburger ответил: "Ну вот и нашлось применение нашему приложению, о котором мы не подумали! Мы надеемся, что с вами и всеми остальными все в порядке!"

Обретенная полезность приложения способствовала росту его популярности, благодаря чему оно заняло 16-е место в категории "Еда и напитки" в iOS App Store, что значительно выше его предыдущего 40-го места.