Приложение космического интернета Илона Маска стало доступно на iOS

Отметим, что накануне, 24 октября 2020 года. SpaceX отправила в космос новую партию спутников, состоящую из 60 аппаратов. Именно этот запуск должен стать началом массового публичного тестирования космического интернета Илона Маска — это подтверждает и появление iOS-приложения проекта в общем доступе. Странно лишь то, что доступ к программе есть лишь у владельцев iPhone и iPad, в то время как в Google Play Store приложение все еще отсутствует.

Напомним, что в 2020 году Starlink будет доступен лишь жителям США и Канады, а уже с 2021 года планируется масштабирование проекта по всему миру.