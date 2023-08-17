Приложение, которое предсказывает задержки авиарейсов создали в России

Специалисты из НИТУ МИСИС создали приложение для смартфона, которое позволяет точно предсказывать задержки авиарейсов. Прогнозы, сделанные этим приложением, отличались от реальных значений всего на 12 минут. Это было достигнуто с использованием современных методов машинного обучения.

Важные факторы, влияющие на задержки авиарейсов, включают погодные условия, загруженность аэропортов, характер воздушного движения и технические неполадки. Для предсказания таких событий успешно применяются нейронные сети, основанные на методах машинного обучения.

Основой приложения стала модель многослойного перцептрона (MLP), обученная на миллионе записей о полётах. Эта модель способна учесть сложные взаимосвязи между входными и выходными данными. В алгоритме используются различные факторы, такие как время между прилётом и вылетом, ожидаемое время прибытия и покидания аэропорта, дальность полёта, а также погодные условия.

В будущем, приложение обещает быть ещё более полезным. Разработчики планируют улучшить его точность и оптимизировать для работы на более слабых мобильных устройствах.