Приложение, которое предсказывает задержки авиарейсов создали в России

Приложение, которое предсказывает задержки авиарейсов создали в РоссииСилами учёных МИСиС
В России появилось приложение, которое предсказывает вероятность задержки авиарейсов с высокой точностью
Специалисты из НИТУ МИСИС создали приложение для смартфона, которое позволяет точно предсказывать задержки авиарейсов. Прогнозы, сделанные этим приложением, отличались от реальных значений всего на 12 минут. Это было достигнуто с использованием современных методов машинного обучения.
Важные факторы, влияющие на задержки авиарейсов, включают погодные условия, загруженность аэропортов, характер воздушного движения и технические неполадки. Для предсказания таких событий успешно применяются нейронные сети, основанные на методах машинного обучения.
Основой приложения стала модель многослойного перцептрона (MLP), обученная на миллионе записей о полётах. Эта модель способна учесть сложные взаимосвязи между входными и выходными данными. В алгоритме используются различные факторы, такие как время между прилётом и вылетом, ожидаемое время прибытия и покидания аэропорта, дальность полёта, а также погодные условия.
В будущем, приложение обещает быть ещё более полезным. Разработчики планируют улучшить его точность и оптимизировать для работы на более слабых мобильных устройствах.