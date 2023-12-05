Приложение «Тинькофф» получило обновление с умной камерой

«Tinkoff» представил свою инновационную финансовую камеру, способную распознавать и выполнять различные действия с объектами, начиная от финансовой информации и заканчивая домашними животными. Эта умная камера встроена в приложение «Тинькофф» и объединяет технологии компьютерного зрения и обработки естественного языка.

Для использования камеры нужно зайти в раздел «Платежи» в приложении, активировать сканер, направить камеру на объект и завершить нужное действие. В будущем она станет ещё более удобной, появившись прямо на главном экране.

В текущей версии умная камера может распознавать банковские реквизиты, номера телефонов для перевода, QR-коды для оплаты покупок, а также различные объекты, включая животных. В планах разработчиков расширение функционала, такое, как сканирование чеков для разделения счета в ресторане и получения кэшбэка в магазинах.

Камера уже обучена распознавать сложные объекты, такие как кошки и собаки, и выполнять с ними связанные действия, например, перевод денег в благотворительные фонды. В будущем ожидается, что она распознает людей, автомобили и другие сложные объекты для дополнительных функций и удобства использования.