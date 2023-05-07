Принадлежащая 391 пользователю приложения скаковая лошадь выиграла забег

По сообщению The Athletic, лошадь по кличке Мэйдж, участвующая всего лишь в третьем забеге, бросила вызов шансам и одержала победу. Интересно, лошадь принадлежит коллективу любителей скачек, которые предлагают приобрести акции всего за 50 долларов. И таких владельцев набралось 391, которые купили право на частичное владение лошадью в приложении Commonwealth.

По словам Даррена Ровелла из Action Network, акционерам принадлежит около 25% акций на скаковую лошадь. После победы Мейджа они получат выплату в размере 94,52 доллара за акцию до вычета налогов.