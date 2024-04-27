Принцип работы распознавания лиц объяснили кратко

Затем вкрапления лица сохраняются в базе данных для последующего использования. Это может быть реляционная база данных, например PostgreSQL, или специализированная база данных NoSQL, предназначенная для эффективного хранения и поиска высокоразмерных данных.

Когда системе представляется новое лицо, его вкрапления извлекаются и сравниваются с вкраплениями, хранящимися в базе данных. Сравнение обычно включает вычисление расстояния между новым вкраплением и хранящимися в базе данных вкраплениями. Лица с меньшим расстоянием считаются более похожими на новое лицо.

Для распознавания лиц используется несколько алгоритмов, каждый из которых имеет свои сильные стороны и ограничения.

Несмотря на то что распознавание лиц дает огромные преимущества, оно также вызывает этические проблемы, связанные с конфиденциальностью, предвзятостью и потенциальным злоупотреблением.